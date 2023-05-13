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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يكرم ضيافة شالكة بسداسية نظيفة في الدوري الألماني

بايرن ميونخ وشالكة
بايرن ميونخ وشالكة
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ضرب فريق بايرن ميونخ الألماني ضيفه شالكة، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.

افتتح بايرن ميونخ أهداف المباراة عن طريق توماس مولر في الدقيقة 21، وأضاف جوشوا كيميتش الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ضربة جزاء لينتهي الشوط الأول بهدفين للفريق البافاري.

في الشوط الثاني، أحرز البايرن 4 أهداف عن طريق سيرج جنابري "هدفين" في الدقيقة 50 و65 وماتيس تيل في الدقيقة 80 ونصير مزراوي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني برصيد 68 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف بروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد شالكة عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

بايرن ميونخ شالكة الدوري الألماني توماس مولر سيرج جنابري