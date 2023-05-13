شاهد| موكا حجازي.. من الـ"تيك توك" إلى "السجن"

شهدت قضية فتاة التيك توك نانسي أيمن، والمعروفة بـ موكا حجازي 16 عامًا، عدة مراحل وذلك بعد اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمُقابل مادي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن موكا حجازي وعمرها 16 عامًا، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات وتوطدت علاقاتها، وأقنعها أحد الشباب بإنشاء صفحة على "تيك توك"، ونشر فيديوهات لتحقيق مُشاهدات والاستفادة مادًيا.

وثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء مُخالف لقيم المجتمع، وساعدها في تصوير الفيديوهات شاب صادر له أمر ضبط وإحضار، وقد تم التحفظ على فيديوهات الفتاة وعرضها على لجنة لفحصها وصدر قرار بإيداع الفتاة دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى.

وأيدت محكمة مستأنف الطفل حكم أول درجة بحبسها لمدة سنة، ورفض النقض قبول طعن "موكا" على حكم حبسها لمدة عام، لتنتهي مسيرة “موكا” بالحبس عام بعد أن أيدت النقض الحُكم، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.