ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| موكا حجازي.. من الـ"تيك توك" إلى "السجن"

موكا حجازي
موكا حجازي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت قضية فتاة التيك توك  نانسي أيمن، والمعروفة بـ موكا حجازي 16 عامًا، عدة مراحل وذلك بعد اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمُقابل مادي.   

وكشفت تحقيقات النيابة أن موكا حجازي وعمرها 16 عامًا، تعرفت على عدد من الشباب والفتيات وتوطدت علاقاتها، وأقنعها أحد الشباب بإنشاء صفحة على "تيك توك"، ونشر فيديوهات لتحقيق مُشاهدات والاستفادة مادًيا. 

وثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء مُخالف لقيم المجتمع، وساعدها في تصوير الفيديوهات شاب صادر له أمر ضبط وإحضار، وقد تم التحفظ على فيديوهات الفتاة وعرضها على لجنة لفحصها وصدر قرار بإيداع الفتاة دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى. 

وأيدت محكمة مستأنف الطفل حكم أول درجة بحبسها لمدة سنة، ورفض النقض قبول طعن "موكا" على حكم حبسها لمدة عام، لتنتهي مسيرة “موكا” بالحبس عام بعد أن أيدت النقض الحُكم، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب. 

فتاة التيك توك نانسي أيمن موكا حجازي اعمال منافية للاداب حبس موكا حجازي