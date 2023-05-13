الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بعقار في العجوزة

نشب منذ قليل حريق هائل بعقار مكون من 11 طابقا بجوار نزلة كوبري أكتوبر بشارع النيل فى منطقة العجوزة .

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بجوار نزلة كوبري أكتوبر بشارع النيل فى العجوزة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء بالإضافة لسيارات إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.