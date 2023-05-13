ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بـ7 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بعقار في العجوزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشب منذ قليل حريق هائل بعقار مكون من 11 طابقا بجوار نزلة  كوبري أكتوبر بشارع النيل فى منطقة العجوزة .

بلاغ بنشوب حريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية  بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار بجوار نزلة كوبري أكتوبر بشارع النيل فى العجوزة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء بالإضافة لسيارات إسعاف وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

7 سيارات الإجراءات القانونية الحماية المدنية الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالعجوزة حريق داخل عقار