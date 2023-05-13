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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غواصة هندية نووية بـ 3 مليارات دولار غرقت.. ما قصتها؟

الغواصة
الغواصة
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في إحدى الوقائع الكارثية والطريفة في نفس الوقت خاصة في مجال الأسلحة والمعدات النووية هي قصة أول غواصة هندية نووية والتي غرقت نتيجة نسيان باب الغواصة مفتوح فهذه الغواصة كانت تكلفتها تبلغ 3 مليار دولار والغواصة كلفت مليارات الدولارات خرجت عن الخدمة إثر تعرضها لأضرار جسيمة عام 2019، جراء ما اعتبره خبراء "خطأ بشريا فادحا".
ولعدم سد أحد الأبواب الفتحات ودخول المياه إلى مقصورة دفع الغواصة "آي إن إس آريهانت"، التي تصل تكلفتها إلى 2.9 مليار دولار وأضاف أن فتحة في الجزء الخلفي تم تركها مفتوحة عن طريق الخطأ حين كانت الغواصة في المرفأ، في فبراير 2017، وفي مرحلة لاحقة، خضعت المركبة لعمليات إصلاح وتنظيف تطلبت عدة أنابيب.

ولجأت السلطات الهندية إلى استبدال الأنابيب لأنها شكت في أن تكون مياه البحر المالحة قد أحدثت ضررا كبيرا، لا سيما أن الأنابيب تحتوي على مياه مبردة ومضغوطة تمر من وإلى مفاعل السفينة، الذي تبلغ طاقته 83 ميغاوات، وسببت الحادثة حرجا للقوات الهندية، لأن الأمر يتعلق يتعلق بغواصة هجومية تم تعديلها حتى تصبح قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية.

أول غواصة هندية نووية غرقت نتيجة نسيان باب الغواصة مفتوح تبلغ 3 مليار دولار