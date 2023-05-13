شهداء لقمة العيش والشهامة.. أسماء ضحايا حادث الغرق ببيارة صرف صحي بالدقهلية

حصلت “البوابة نيوز” على أسماء شهداء لقمة العيش والشهامة، مهندس وثلاث عمال، الذين لقوا مصرعهم اليوم السبت غرقاً داخل بيارة صرف صحى أثناء عملهم بمشروع الصرف بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس فى محافظة الدقهلية.

واستقبلت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى الـ 4 جثامين وهم للمهندس عبد الرحمن نصر أبو العينين من سمنود محافظة الغربية، وأحمد جمال فتحي علي من الشرقية، وعبد المجيد شوقي عبد الحميد من قرية ميت ضافر التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ومحمود فهمي عبد الباسط من بني سويف.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى قرية ديمشلت التابعة للمركز بسقوط مهندس و3 عمال تابعين لإحدى الشركات الخاصة والتى تعمل فى إنشاء خطوط الصرف الصحي بالقرية .

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل وحاول المهندس وزملائه إنقاذه فسقط الثاني وحاول الثالث فسقط هو الآخر وحاول الرابع إنقاذهم فسقط هو الآخر وفشل الأهالى فى إنقاذهم أو انتشال الجثامين .

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.