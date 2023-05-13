مهرجان المركز الكاثوليكي يكرم أحمد حاتم عن فيلم "قمر 14"

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما النجم أحمد حاتم عن دوره في فيلم قمر14، وذلك خلال حفل ختام الدورة 71 للمهرجان والتي عقدت في الفترة من 5 إلى 12 مايو الحالي.

الفيلم الرومانسي قمر 14 من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي 2021، وشارك حاتم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم شيرين رضا، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وأحمد مالك، وخالد النبوي، وأحمد الفيشاوي.

تقع أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه خمسة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل، فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات.

يجسد أحمد حاتم واحدة من قصص الحب في الفيلم، ويظهر بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور في أعماله السابقة، إذ يقدم شخصية إبراهيم وهو شاب بسيط يعمل فى ورشة مراكب على النيل، يقع فى حب مريم التي لعبت دورها أسماء أبواليزيد، لكن الأمور تتعقد وتواجه علاقتهما صعوبات بسبب اختلاف الديانة.

تضم قائمة أعمال أحمد حاتم السينمائية مجموعة من الأفلام المهمة منها الفيلم الكوميدي المطاريد (2023)، والفيلم الرومانسي عروستي (2021)، والفيلم الرومانسي قصة حب (2019)، والفيلم الكوميدي الغسالة (2020) ، وفيلم الهرم الرابع (2016)، وشارك في العمل التاريخي الكنز بجزئيه في 2017 و2019 مع المخرج الكبير شريف عرفة.

من الأعمال المنتظر عرضها للنجم أحمد حاتم؛ فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية، وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد وحسن المصري.