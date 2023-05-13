الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند أمام مونشنجلادباخ

أعلن إيدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الإيفواري سباستيان هالير، هجوم دورتموند، رفقة دونيل مالين وكريم أديمي، كما يتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي لأسود الفيستفاليا.

ويجلس قائد الفريق، ماركو رويس على مقاعد الاحتياط بجانب الواعد يوسوفا موكوكو.

ويصارع بوروسيا دورتموند على لقب البوندسليجا خلال الموسم الجاري 2022-2023 مع بايرن ميونخ، حيث في حالة فوز الأول على بوروسيا مونشنجلادباخ سيقلص فارق النقاط مع البايرن إلى نقطة وحيدة.

ويحتل بوروسيا دورتموند، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر، فيما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر وفي رصيده 39 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف - زوله - هوملز - رايرسون

خط الوسط: بيلينجهام - إيمري تشان - براندت

وفي الهجوم: مالين - هالير - أديمي.