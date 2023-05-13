السجن المشدد 5 سنوات لسماك بتهمة الاتجار في المخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 5 سنوات لسماك مُدان بالاتجار في المخدرات ببورسعيد.

السجن المشدد 5 سنوات لسماك تاجر في المخدرات ببورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 أغسطس عام 2022 بدائرة قسم الزهور، باتهام "خ ا.م" 31 عامًا، ويعمل سماك، بحيازة بقصد الاتجار جوهر مخدر لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 15 كيسا لنبات الحشيش والبانجو المخدرين، والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.