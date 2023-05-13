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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

معلومات لا تعرفها عن «حوت العنبر» أشهر أنواع الحيتان

حوت العنبر
حوت العنبر
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يعد حوت العنبر أشهر أنواع الحيتان في العالم، وأكبر الحيتان المسننة (ذوات الأسنان)، وهو النوع الوحيد الباقي من جنس العنبر، ويشتق اسم هذه الحيتان من سائل شمعي يعرف باسم “العنبرية” ويوجد في رؤوسها الضخمة فلا يمتلك أسنان في فكه العلوي بل يمتلك فجوات تدخل فيها أسنانه السفلية.

والطريف في خصاصئ هذا الحوت أن عضته ضعيفة نسبيًا وطريقته المفضلة في الأكل هي بلع الفريسة كاملة، وفريسته الأساسية والمفضلة هي الحبار العملاق، وهي تملك صوتا أعلى من جميع الثدييات على سطح الأرض، كذلك فهي تمتلك أكبر دماغ بين جميع المخلوقات، ويزيد وزنه عن وزن دماغ البشر بحوالي خمس مرات.

أما صوت حوت العنبر قوي للغاية إذ يمكن سماعه من طرف الحيتان الأخرى في أعماق المحيطات على بعد ازيد من 6437 كيلومتر ويمكن سماعه مع على الشاطئ للكثير من الناس ومن أغرب المعلومات عن هذا الحون أنه ينام واقفا.

حوت العنبر العنبرية أشهر أنواع الحيتان