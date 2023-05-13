كامل الوزير يحفز لاعبي السكة قبل مواجهة الإعلاميين غدًا "صور"

حرص الفريق كامل الوزير وزير النقل على زيارة فريق الكرة الأول بنادي السكة خلال المران الأخير للفريق مساء اليوم قبل موقعة الإعلاميين غدًا في ختام الجولة الـ 25 من مسابقة القسم الثاني.

كان في استقبال الفريق كامل الوزير محمد حسين عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي والعميد حسام السيسي مستشار وزير النقل والمشرف العام على الكرة، والدكتور سيد عيسى المدير الرياضي للنادي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق بقيادة أمير عزمي مجاهد والجهاز الطبي والإداري.

من جانبه أشاد الفريق كامل الوزير بالمستوى الفني والبدني للاعبين خلال المرحلة الماضية خلال منافسات دوري المظاليم، والمستوى المميز خلال لقائهم الأخير أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة كأس مصر.

وطلب الفريق كامل الوزير من اللاعبين ضرورة الفوز غدًا من أجل تصدر المجموعة، وتحقيق الحلم بالصعود للممتاز.

وأكد أن لديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني بقيادة أمير عزمي مجاهد واللاعبين، في تحقيق الفوز وصدارة المجموعة والعودة من جديد لدورى الأضواء والشهرة.

ووجه وزير النقل رسالة إلى الجهاز الفني للفريق بضرورة بذل قصارى جهده في المرحلة المقبلة، من أجل الصعود للممتاز.

وحفز الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بالاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيتحقق طالما أن الجميع يبذل قصارى جهده.