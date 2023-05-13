عمر بطيشة ناعيا صديقة حياتى: شمعة توهجت واحترقت من أجل المشاهدين

نعى الإذاعي الكبير عمر بطيشة الإذاعية والإعلامية القديرة صديقة حياتي التي وافتها المنية اليوم السبت.



وقال بطيشة في تصريح خاص للبوابة نيوز الإذاعية والإعلامية صديقة حياتي كانت شمعة توهجت واحترقت من أجل المشاهدين مشيرا إلى أنها بدأت بشبكة البرنامج العام ثم إذاعة الشرق الأوسط، وانتقلت إلى التليفزيون واشتهرت بالبرامج الجماهيرية وكانت تلتقي بالمواطنين في الشارع واختلفت وتميزت فى كل ما قدمته.



وتابع بطيشة كانت صديقة حياتي مشهورة بالجدية ومثقفة جديد. يذكر أن الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وتعد الراحلة الكبيرة من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

عملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة