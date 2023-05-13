أقوى من الحديد وبمرونة الذهب.. معلومات عن البلاتين

يعد البلاتين معدن ثمين لونه رمادي-أبيض، ويعود أصل كلمة بلاتين إلى كلمة أسبانية وهي (بلاتا) وتعني (الفضة الصغيرة)، والبلاتين أقوى من معدن الحديد وله مرونة الذهب، ومعدن البلاتين معدن قوي لا يصدأ ولا يفقد بريقه عند تعرضه للهواء، لأن البلاتين لا يتفاعل مع الأكسجين أو مركبات الكبريت الموجودة بالهواء، كما أنه لا يتأثر بالحموض التي تذيب معظم الفلزات الأخرى.

وأفضل الطرق لإذابة البلاتين هي استخدام مخلوط من حمض النيتريك وحمض الهيدروكلوريك، واكتشف لأول مرة في العام 1557م البلاتين هو من أندر أنواع المعادن النفيسة وأغلاها، وعنصر البلاتين والذهب وغيرها تكونوا ذات يوم من جراء اندماج نجوم نيوترونية مع بعضها، ثم تناثرت في الفضاء على هيئة غُبار كوني (سديم) مع عناصر كيماوية أخري التي كونت فيما بعد مجموعة نجمية جديدة.

وهذا الأمر حدث مع مجموعتنا الشمسية قبل تقريباً 5 مليار سنة، لذلك تذكر دائماً تاريخ هذا العنصر عندما تهدي زوجتك اسوارة بلاتين.