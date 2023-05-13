سرقة منزل سفيان أمرابط خلال مباراة فيورنتينا وبازل

تعرض منزل الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال مباراة فريقه أمام بازل السويسري، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقى فريق فيورنتينا، هزيمة من ضيفه بازل بثنائية مقابل هدف، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» الإيطالي أن منزل أمرابط، الذي يقع بأرقى الأحياء بمدينة فلورنسا الإيطالية، تعرض للسرقة من قبل مجهولين.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن منزل نجم منتخب المغرب تعرض لهجوم بتكسير إحدى نوافذه، والدخول إليه، بحثًا عن أشياء ثمينة.

وأشار تقرير «فوت ميركاتو»، إلى أن اللصوص تمكنوا فقط من حيازة حقيبة بداخلها مبلع 1000 يورو نقدًا، ولم يعثروا على أشياء أخرى ذات قيمة.

وأفاد بأن الشرطة الإيطالية تباشر تحقيقاتها لمعرفة المتسببين في ذلك، ضمن سلسلة سرقات منازل اللاعبين أثناء المباريات من لصوص مجهولين.

يذكر أن، اسم سفيان أمرابط ارتبط بانتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد رحيل قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس مع نهاية الموسم الجاري، وذلك لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بضم أمرابط من فيورنتينا.