محافظ شمال سيناء يشهد قرعة تأشيرات الحج الإضافية

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القرعة العلنية على تأشيرات الحج الإضافية التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي للمحافظة بحضور على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والمتقدمون للحج.

وقال المحافظ، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت على 4 تأشيرات أضافية للحج لصالح أبناء محافظة شمال سيناء، تم اجراء القرعة العلنية عليهم بحضور المتقدمين.

وأضاف المحافظ أنه تم اجراء القرعة العلنية في ديوان عام المحافظة، بين المواطنين الموجودين في قائمة الاحتياطي في قرعة حج الجمعيات الاهلية لموسم حج 1444ه- 2023م، لاختيار تأشيرتين لأسرة "زوج وزوجته" من التأشيرات الأربعة، والتأشيرتين الآخرتين لشخصين آخرين بصورة فردية.

من جانبه قال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أن الفائزين بالقرعة العلنية بصفة أساسية هم كلا من، محمود عياد محمد قويدر وزوجته نجاة إبراهيم غلمان محمد، ورضا محمود محمد سليمان ومصلح محمد سليم حماد.

وأضاف غيط، أن الفائزين بالقرعة العلنية بصفة احتياطية هم كلا من، علي عبد الوهاب محمد وزوجته سلوى حسن فرماوي، وياسر موسي نصار، وشرف الدين محمد أحمد.

يذكر أنه تقدم للحج لهذا العام عدد 167 شخصًا من الجمعيات الاهلية بشمال سيناء، حيث اسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع ابريل الماضي، عن فوز 42 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

وتعد محافظة شمال سيناء من محافظات المستوي الثالث حيث سيتكلف الحج هذا العام بالنسبة للفائزين من المحافظة مبلغ 171 ألف جنيه شامل قيمة تذكرة الطيران والوجبات «142 ألف جنيه + 29 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران