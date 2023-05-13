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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى كامل: انتخابات الموسيقيين في موعدها وتأجيلها شائعة

مصطفى كامل
مصطفى كامل
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أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بيان صحفى أكد فيه أن انتخابات الموسيقيين سوف تقام في موعدها خلال شهر أغسطس المقبل، ولا يوجد نية لتأجيلها حتى الآن كما روج البعض.

وقال مصطفى كامل خلال البيان أن هناك عضو مجلس متهم بعدة مخالفات ومحال لنيابة الأموال العامة، هو من يروج لهذه الأخبار بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية.

 

كان قد طرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

تقول كلمات الأغنية:

 

وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن

نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل ابن المحظوظة