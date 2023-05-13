رئيس هيئة الإسعاف: رؤية واضحة للترقى المالي والعلمي لأبناء المنظومة

قال الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انه يتفهم جيدا كافة تطلعات العاملين، وهو الأمر الذي يتم العمل عليه حالياً عبر مجموعة عمل موسعة تستهدف إيجاد حلول بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير بيئة عمل صحية للعاملين في كافة الجوانب المالية والتعليمية وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارته الي محافظة الدقهلية للوقوف على سير العمل وحجم الإنجاز الذي طال البنية التحتية والرقمية الإسعافية بالمحافظة.

عقد رشيد ، اجتماعا مطولا مع مجموعة من الأطقم الإسعافية والعاملين، للإستماع الي كافة التساؤلات والاقتراحات التي أبداها العاملون وحملت بين طياتها اقتراحات لتحسين بيئة العمل وزيادة فاعلية الأداء الإسعافي عبر توطيد التعاون مع كافة القطاعات الطبية بالمحافظة، وسبل الترقي المالي والعلمي لتحفيز العاملين.

ووجه رشيد، الشكر لكافة الحضور على جهودهم المخلصة لإسعاف وإنقاذ المرضى والمصابين، وهو الأمر الذي جعل من تلك المؤسسة نموذجاً فريداً يحتذى به في العمل الإنساني، وهو الأمر الذي أكد أنه يلمسه بشكل شخصي يومياً من تقدير وحفاوة كافة اجهزة الدولة بل والمواطنين بما تبذله هيئة الإسعاف المصرية وفرقها الإسعافية.



وحول التحديات التقنية والفنية التي تواجه الأطقم الإسعافية، أكد رئيس هيئة الإسعاف أن هناك توجه حالياً لخلق حلول جذرية لتذليل كافة تلك العقبات، وهناك إهتمام شخصي من وزير الصحة والسكان ببعض تلك الملفات التي شهد بعضها تحسن في الآونة الأخيرة.

كما استعرض رئيس هيئة الاسعاف، النموذج المطور الحالي للمنظومة الصحية الذي يكفل سرعة إنجاز الإجراءات والتدخلات لإنقاذ وإسعاف المريض وهو الأمر الذي سيشهد مزيداً من التحسن في الفترة المقبلة.

وفي ختام الإجتماع، كرم الدكتور عمرو رشيد 17 من العاملين بفرع الهيئة بالدقهلية لكونهم نموذجاً ومثالاً للعطاء الأخلاقي والوظيفي.

وفور إنتهاء الإجتماع توجه الدكتور عمرو رشيد لمتابعة حجم الإنجاز بالمبنى الرئيسي لفرع هيئة الإسعاف بالدقهلية، حيث تم استعراض حجم الإنجاز بالمبنى، ووجه الشركة المنفذة باتباع المعايير العالمية التي تهتم بخلق حيز وظيفي يراعي بيئة العمل ومقتضياتها.



شملت زيارته مبنى وحدة إسعاف أجا الرئيسي، حيث وجه بإدراج المبنى ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالهيئة.

وفي ختام زيارته وجه رشيد بصرف مكافأة مالية لبعض العناصر المتميزة.



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