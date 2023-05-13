بعد زيارته إلى روما زيلينسكي يصل الفاتيكان للاجتماع مع البابا فرانسيس

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، اليوم السبت إلى الفاتيكان للاجتماع بالبابا فرانسيس، وذلك بعد زيارته للعاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن البابا فرانسيس سيستقبل زيلينسكي ليس في القصر الرسولي ولكن في قاعة تسمى "أوليتا" وهي مجاورة لقاعة بولس السادس.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن أعلن الفاتيكان أن لديه خطة سلام لأوكرانيا، دون الخوض في تفاصيل، على أن تتصدر خطة السلام محور المحادثات بين زيلينسكي وفرانسيس.

وفي سياق آخر، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بعد محادثات مع زيلينسكي في روما، اليوم السبت، إن الأوكرانيين "يشنون حربًا من أجلنا أيضًا".

وأوضحت في تصريحاتها -بحسب ما نقلتها وكالة "أنسا" الإيطالية- أن "الحقيقة هي أن أوكرانيا ضحية للعدوان، ومن خلال الدفاع عن سلامتها وهويتها، فإنها تُبعد الحرب عن بقية أوروبا".

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي مشترك في قصر كيجي، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن "ما يفعله الأوكرانيون، يفعلونه من أجلنا أيضا".