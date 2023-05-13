تعرف على نتائج وزن 72 كجم للرجال في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية المقامة خلال الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، على الصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعبا ولاعبة، حيث إن إجمالي عدد اللاعبين 200 لاعب، و 70 لاعبة.

وقد انتهت منافسات وزن 72 كجم للرجال في اليوم الثاني من البطولة، وقد جاءت المراكز الأولى كالتالي:-

- محمود صبري يحصل على المركز الأول.

- شعبان يحيى يحقق المركز الثاني.

- ابراهيم حمادة يحصد المركز الثالث.

أما منافسات الرجال في الرواد كالتالي :-

-شعبان يحيى يحصل على المركز الأول.

-ابراهيم عبد الرسول يحصل على المركز الثاني.

-غريب محمود يحصل على المركز الثالث.

وقد حضر مراسم التتويج وتسليم الميداليات كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، و ايهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

بالإضافة إلى حضور محمود الشربيني مدير البطولة، الذي يبذل قصارى جهده لكي تكون البطولة على أعلى مستوى من التنظيم.

وتستكمل منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، الآن حيث إنها تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يذكر أن قد أقيم أمس الجمعة، منافسات 4 أوزان للسيدات، وهم وزن 41 كجم وقد شارك به 3 لاعبات، ووزن 45 كجم الذي شارك به 5 لاعبات، بالإضافة إلى وزن 50 كجم وشارك به إجمالي 6 لاعبات، بينما شارك في وزن 55 كجم إجمالي 6 لاعبات.

بينما أقيمت منافسات الرجال في ثلاث أوزان مختلفة، وهم، وزن 49 كجم حيث شارك 15 لاعب و 2 رواد، بينما شارك في وزن 59 كجم إجمالي 15 لاعب و 4 رواد، وفي وزن 65 كجم شارك 22 لاعب و 4 رواد.

وتشهد بطولة الجمهورية تنظيمًا رائعًا وجيدًا ومتميزًا للغاية من اللجنة البارالمبية المصرية، حيث يتم تنظيم البطولة على أعلى مستوى بالإضافة إلى إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه اللاعبين.