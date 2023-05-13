الدوري الإيطالي.. أوريجي يقود هجوم ميلان أمام سبيزيا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سبيزيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على سبيزيا بملعب ألبرتو بيكو، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي ديفوك أوريجي، هجوم الروسونيري أمام سبيزيا، بمعاونة سالماكرز وبراهيم دياز وأنتي ريبيتش، كما يتواجد أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء.

ويغيب الثنائي افائيل لياو، وزلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، التي أبعدتهم عن مواجهة ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، التي تعرض خلالها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لينتهي موسمه الجاري مع ميلان.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالولو - كيير - توموري - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط الدفاعي: بوبيجا - تونالي

خط الوسط الهجومي: سالماكرز - براهيم دياز - أنتي ريبيتش

وفي الهجوم: ديفوك أوريجي.

ويحتل ميلان، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، فيما يأتي سبيزيا في المركز الثامن عشر وفي رصيده 27 نقطة.