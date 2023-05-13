"رجل الخشب" أفضل فيلم خليجي طويل في مهرجان السعودية

فاز فيلم “رجل الخشب” للمخرج قتيبة الجنابي بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم خليجي طويل في مهرجان أفلام السعودية بدورته التاسعة التي اختتمت فعالياتها الخميس الماضي، وتقاسم الجائزة مع فيلم آخر السعاة للمخرج سعد الصباغ.



الجائزة هي الثانية للفيلم الذي سبق له الحصول على الجائزة البرونزية في مهرجان إشبيلية للفيلم المستقل، من تأليف وإخراج وإنتاج وتصوير قتيبة الجنابي، وبطولة هنا هيفتر وميهالي بالكو، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.



“رجل الخشب” ينتمى إلى الفنتازيا، وتبدأ أحداثه مع رجل الخشب (دمية بحجم الإنسان مصنوعة من الخشب) يُجبر على ترك موطنه في الغابة، تتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا خلال رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.