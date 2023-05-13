استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد فلسطينيان اثنان، وجرح 3 آخرون، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عاما)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عاما)، استشهدا بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم بلاطة في نابلس، إلى جانب 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تبعتها قوات كبيرة من الجيش، وسط المخيم وحاصرت منزلا في حارة الجماسين المكتظة بالسكان، حيث اعتلى الجنود أسطح المنازل، ثم طالبت المتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وهددت بفتح النار عليهم وقصف المنزل حيث فتحت النيران على كل من حاول الاقتراب.

ويأتي اقتحام مخيم بلاطة في وقت يشهد فيه قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، قصفا إسرائيليا، أدي حتى الآن إلي استشهاد 33 فلسطينيا من ضمنهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".