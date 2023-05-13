يستخدم لتحديد القبلة.. معلومات عن النجم الألمع والأشهر "سهيل"

نجم سهيل هو نجم عملاق أبيض اللون، اعتمد عليه علماء الفلك المسلمون في العصور الوسطى على تحديد القبلة، ويعتبر نجم سهيل من ألمع النجوم التي تشكل كوكبة القاعدة، وهو في المرتبة الثانية لمعاناً في السماء ليلاً بعد نجم الشعرى اليمانية، ضمن قائمة أشد النجوم سطوعاً، ومن السهل على الشخص مشاهدة نجم سهيل ليلاً في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ويظهر في أواخر فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويدل ظهوره على في أواخر فصل الصيف على التغيّر الفصلي، ونهاية رياح السموم.

ويظهر نجم سهيل في الخامس والعشرين من شهر أغسطس، ومن دلالات ظهوره، قصر النهار، والبرودة النسبية، ويقدّر علماء الفلك عمر نجم سهيل بـ 27 مليون سنة، إذ يصنّف من النجوم ذوات العمر القصير، تحت حدّ انفجاره وتحوله لثقب أسود، ومنازل نجم سهيل ينقسم نجم سهيل إلى أربع منازل، مدتها 52 يوماً، وهي:

-الطرفة:

يكون الجو خلالها ذو حرارة مرتفعة خلال النهار، ويصبح لطيفاً خلال الليل، مدتها الزمنية 13 يوم

الجبهة:

تكون خلال فصل الخريف، يتحسن الجو أثناء النهار، ويتسم بالبرودة خلال الليل، مدتها الزمنيّة أيضاً 13 يوماً

الزوبرة:

يكون الجو خلال الليل شديد البرودة، مدّتها 13 يوماً.

الصرفة:

سميت بهذا الاسم، لانصراف الحرّ وقت طلوعها ، مدّتها أيضاً 13 يوماً

-فوائد نجم سهيل:

معرفة وقت دخول الفصول الأربعة.

معرفة أوقات نزول الأمطار، فاستعان به المزارعين والفلاحين بمعرفة وقت نزول المطر لوضع البذور في أراضيهم، والبّحارين لمعرفة مواسم الصيد والسفر.

معرفة أوقات الحر والبرد.

استرشد به عرب الصحراء في معرفة الإتجاهات.

اتخذته وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وسيلة من إحدى وسائل الملاحة الفضائية، إذ يتم توجيه بعض المركبات والسفن الفضائية نحو مساراتها البعيدة في الفضاء من خلال تحديد اتجاهه.