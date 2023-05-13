يتعرض البعض لحالات إغماء نتيجة مشاكل صحية أو ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ولا يعرف المصاحبون للشخص في تلك الحالة أو المارة في الشارع أو المكان الذي تقع فيه حالة الإغماء التعامل الصحيح مع الحالة لذلك وضع أطباء نصائح طبية للتعامل مع حالات الإغماء؛ حيث يحدث الإغماء عندما لا يصل الدم إلى الدماغ بشكل كافي مما يسبب فقدان الوعي.

ويؤكد الأطباء أنه في حالة فقدان شخص الوعي فعلى المحيطين به القيام بما يأتي:

- اجعله مستلقيًا على ظهره.

- إذا لم تكن به إصابات وكان يتنفس فارفع رجليه فوق مستوى القلب بقليل.

- تأمين الهواء حول المريض والطلب من المارة الابتعاد وإذا كان في مكان مغلق افتح النوافذ.

- فك الأحزمة أو غيرها من الملابس الضيقة.

- للحد من فرص التعرض للإغماء مرةً أخرى، لا تجعله ينهض بعد وقت قصير.

- إذا لم يستعيد الشخص وعيه في غضون دقيقة واحدة ضع المريض بوضعية الإفاقة واتصل بالإسعاف.

- تحقق من التنفس إذا لم يكن الشخص يتنفس وأبدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى تصل المساعدة أو يستعيد الشخص وعيه.