الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للطيور المهاجرة

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 12 مايو من كل عام اليوم العالمي للطيور المهاجرة والذي يتزامن مع الأوقات العالمية لهجرة الطيور في العالم، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي على الأرض وبدأ احياء هذا اليوم في 2006 بتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للبيئة، كمناسبة دولية يحتفل بها مرتين سنويا، للحفاظ على الطيور المهاجرة في العالم، فيتزامن الاحتفال به في أول مايو وأكتوبر من كل عام، وهي الأوقات التي تبدأ الطيور هجرتها بها بالتزامن مع اقتراب فصلي الصيف والشتاء.



ويستهدف اليوم الوعي بأهمية هجرة الطيور وفترات ذروة الهجرة المختلفة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وضرورة استمرارية مواسم هجرتها وحرية تنقلها وذلك لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي على الأرض ليعد اليوم بمثابة حملة توعية سنوية تؤكد على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة ويسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة ومن أخطرها التلوث وتأثيره في تغير المناخ، حيث يؤدي الارتفاع السريع في درجات حرارة الأرض إلى تقلص في أحجام الطيور المهاجرة إضافة إلى ازدياد طول أجنحة البعض منها كوسيلة للتأقلم والصمود أمام التغييرات في درجات الحرارة.



وتقع مصر ضمن أهم مسارات هجرة الطيور فهي بمثابة جسر بري لربط آسيا وأوروبا، فهي ثانى أهم ممر لهجرة الطيور في العالم، وتهاجر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا، وتعد مصر هي المعبر اليابس الوحيد بين 3 قارات هي (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، فتعبر خلالها مئات الملايين من الطيور يقضى الكثير منها الشتاء في المناطق الرطبة في مصر ففي الخريف والربيع من كل عام يرصد أكثر من 500 نوع من الطيور في مصر، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء في المناطق الرطبة بمصر، كمشتى دولى هام للطيور المائية.



ويوجد في مصر 16 نوعا من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمى، كما يوجد نحو 34 موقعا تعد من أهم المناطق الجاذبة للطيور في مصر لما تحتويه من بيئات أساسية مثل الأراضى الرطبة والجبال عالية الارتفاع ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية، ومن أهمها البحيرات الشمالية، وجزيرة كولون، وجزيرة الزبرجد، وبحيرة الملاحة، وجبل علبة وسانت كاترين وبحيرة قارون، وجبل مغارة، ووادى الريان، ووادى النطرون، وصحراء القصر، ورأس محمد، ووادى الجمال، والعين السخن.