16 مايو.. المعهد العالي للفنون يطلق يوم الألعاب الشعبية

في سابقة هي الأولى من نوعها نحو تعزيز والحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي ، والتي يأتي من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الثقافي،الثقافي، يطلق المعهد العالي للفنون الشعبية الدورة الأولى لـ "يوم الألعاب الشعبية وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٦ مايو الجاري من الساعة 3:00 عصرًا وحتى الساعة 8:00 مساء.

وأشار الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية إلى أن هذا اليوم، يأتي في إطار العودة إلى ممارسة الألعاب الشعبية التي بدأت في التراجع بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جعلت كل منا منغلقًا على ذاته.

وأوضح عميد المعهد أن هذا الانغلاق أدى إلى عدم وجود المشاركة جماعية حية من حياتنا اليومية، فضلاً عن أن موضوع الألعاب الشعبية هو أحد أهم الموضوعات التي يقوم المعهد بتدريسها في جميع المراحل العلمية ضمن المقررات الدراسية.

ولفت “جاد” أن دورة هذا العام سيشارك في هذا اليوم طلاب وأساتذة المعهد، كما سيتم دعوه الطلاب والأساتذة من المعاهد الأخرى للمشاركة. وقد تم تحديد مجموعة من الألعاب الشعبية لممارستها في هذا اليوم على النحو التالي..

1. الأولى (الحجلة)

2. بريلا بريلا

3. البلي

4. بوم

5. التحطيب

6. الثعلب فات

7. السبع طوبات

8. شد الحبل

9. صلح

10. صيادين السمك

11. الكراسي

12. المنديل

13. النحلة والدبور

14. نطه الإنجليز

واختتم: "كما وسنحدد جوائز للفائزين في كل لعبه للطلاب والأساتذة المشاركين، كما سيتم تخصيص حكم لكل لعبة من الطلاب لتنفيذ القواعد المتبعة وإعلان الفائزين".