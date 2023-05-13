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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات واليابان تبحثان قضايا القرن الإفريقي

الإمارات واليابان
الإمارات واليابان
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بحث وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان اليوم السبت في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي مع المبعوث الياباني للقرن الإفريقي شيميزو شينسوكي قضايا إقليم القرن الإفريقي والتحديات التي يواجهها، وآخر التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود دولة الإمارات واليابان المشتركة لتعزيز التعاون بينهما في منطقة القرن الإفريقي، حيث تجمع بينهما اهتمامات مشتركة تتصل بإرساء السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وتسعى الدولتان من خلال التعاون المتواصل والحوار البناء إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه المنطقة.

القرن الإفريقي الامارات اليابان