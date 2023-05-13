اختتام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى بالدقهلية.. صور

اختتمت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية اليوم السبت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لوحدات الكلى، وذلك بحضور 35 أستاذا كليا من مختلف الجامعات المصرية، و150 طبيبا كليا، من مختلف وحدات الدقهلية والمحافظات الأخرى، التي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة.

كما حظي المؤتمر برعاية الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة للشئون التدريب، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة.

وصرح الدكتور أحمد البيلي، مدير إدارة الكلى، بأن المؤتمر استمر على مدار يومين، وناقش المستجدات العلمية في مجال علاج أمراض الكلى، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية علي أعمال الغسيل الدموي والبريتوني ومستلزمات الغسيل الكلوي وزراعة الكلى.

كما تم علي هامش المؤتمر تكريم وحدات الكلى الأكثر تطورا بالدقهلية خلال العام الماضي، وهم علي الترتيب وحدات الكلى بمستشفيات منية النصر والسنبلاوين وميت سليل والمنزلة وكلي ومسالك ميت غمر.

وفي ختام المؤتمر، أعرب الدكتور شريف مكين، عن خالص شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، علي رعايته لفعاليات المؤتمر ولقيادات وزارة الصحة، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، علاوة على إدارة الكلى، بقيادة الدكتور أحمد البيلي، علي التنظيم المتميز لهذا الحدث الكبير والهام والذي يعكس مدى التطور الكبير في مجال الكلي بوحدات الكلى بالدقهلية سواء علي المستوى الفني أو مستوي البنية التحتية.

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