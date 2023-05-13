يونيو.. كلية التكنولوجيا والتعليم بحلوان تستقبل دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان استعدادها لقبول دفعة جديدة(الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين حيث ان الدراسة في الترم التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو ٢٠٢٣.

أوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية ان البرنامج يهدف إلي تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة لاكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتهدف الي تنميه مهاراتهم لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد.

ونوه سيادته بأن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المدرسين للقيام بعملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة عالية من خلال أحدث الوسائل التعليمية.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

١. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

٢.لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

٣.مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وقد أعلنت الكلية عن المستندات المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل في (المؤهل وأصل و صورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - ٦ صور شخصية).

