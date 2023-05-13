فتح باب التقدم بالجامعة الأهلية بالعبور للطلاب المحولين من الجامعات

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المصريين المحولين من جامعات بإحدى الدول الروسية والأوكرانية والسودانية للعام 2023-2024، موضحة في بيان لها أن القبول بأولوية التقديم المحولين من الجامعات المشار إليها فقط.

أوضحت جامعة بنها الأهلية في بيانها، أن التقديم للتحويل إلى الجامعة الأهلية بالعبور للطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانيه والسودانية يتم على الرابط التالي

https://forms.gle/PvNqKx6pBeLcotJf6

ويمكن التواصل والاستفسار من خلال البريد الإلكتروني الآتي:

info@bnu.edu.eg

يذكر أن جامعة بنها الأهلية انطلقت فيها للدراسة العام الجامعي الحالي 2023 في إطار استراتيجية الجامعات الأهلية وقدرتها على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بها نظرا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة.