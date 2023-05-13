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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حزب الشعب الجمهوري يكريم رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت المهندس إيهاب الفقى- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بمكتب سيادته بديوان عام الشركة بمناسبة عيد العمال وذلك لحرصه الدائم على حل جميع المشاكل المتعلقه بالعاملين وتذليل العقبات الخاصه بمواطني مدينة الإسكندرية المتعلقة بالكهرباء.
قام بتكريمه النائب مجدي الوليلي- عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية و مصطفى درويش - الأمين المساعد لشئون التنظيم حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية و علاء طلبة - أمين العمال حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية و الإعلامية هاله المالكي كبير مذيعي بقناة الإسكندرية .

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IMG-20230513-WA0056
حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية