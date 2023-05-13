"القضايا المجتمعية المعاصرة" لقاء طلابي بجامعة المنيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاء طلابي بجامعة المنيا، بعنوان" القضايا المجتمعية المعاصرة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على الإهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة.

يأتي هذا استمرار في تقديم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في موسمه الثالث علي التوالي بالجامعات والمعاهد العليا.

حاضر في اللقاء كلا من الشيخ محمد صلاح والشيخ زكريا المتولي ، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوي الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور منها " الانتماء وتعزيز الهوية، قيمة الحياة في الاسلام، الحرية الشخصية وحرية التعبير، لماذا خلقنا الله، ضوابط استخدام السوشيال ميديا، قيمة الوقت، آليات فهم النص الديني".