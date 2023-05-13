بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية.. نتائج وزن 54 كجم للرجال باليوم الثاني

انطلقت اليوم السبت منافسات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية المقامة خلال الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، على الصالة المغطاة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج منافسات وزن 54 كجم للرجال في اليوم الثاني من البطولة، كالتالي:-

- طه عادل محمد يحصل على المركز الأول.

- فؤاد السيد محمود يحقق المركز الثاني.

- عادل محمد أحمد يحصد المركز الثالث.

- وليد فاروق عبد العظيم يحصل على المركز الأول في الرواد.

يذكر أنه قد أقيم أمس الجمعة، منافسات 4 أوزان للسيدات، وهم وزن 41 كجم وقد شارك به 3 لاعبات، ووزن 45 كجم الذي شارك به 5 لاعبات، بالإضافة إلى وزن 50 كجم وشارك به إجمالي 6 لاعبات، بينما شارك في وزن 55 كجم إجمالي 6 لاعبات.

بينما أقيمت منافسات الرجال في ثلاث أوزان مختلفة، وهم، وزن 49 كجم حيث شارك 15 لاعب و 2 رواد، بينما شارك في وزن 59 كجم إجمالي 15 لاعب و 4 رواد، وفي وزن 65 كجم شارك 22 لاعب و 4 رواد.

ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعب ولاعبة، منهم 200 لاعب، و70 لاعبة.