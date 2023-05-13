فيديو وصور.. لحظات الوداع الأخير للقس وليم سيدهم من كنيسة مدرسة العائلة المقدسة

أقيمت جنازة الاب وليم سيدهم اليسوعي، اليوم السبت، وذلك بكنيسة مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة .

ونعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، الذي رحل أمس الجمعة، وهو صاحب عطاء مميز من الإنتاج الفكري، وتاريخ طويل في الخدمة المجتمعية.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

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