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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

فيديو وصور.. لحظات الوداع الأخير للقس وليم سيدهم من كنيسة مدرسة العائلة المقدسة

الأب وليم سيدهم
الأب وليم سيدهم اليسوعي
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أقيمت جنازة الاب وليم سيدهم اليسوعي، اليوم السبت، وذلك بكنيسة مدرسة العائلة المقدسة بالفجالة .

 ونعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأب وليم سيدهم اليسوعي، الذي رحل أمس الجمعة، وهو صاحب عطاء مميز من الإنتاج الفكري، وتاريخ طويل في الخدمة المجتمعية.  

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للبطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلي أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

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الأب وليم سيدهم مدرسة العائلة المقدسة الطائفة الإنجيلية