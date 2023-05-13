الدوري الإنجليزي.. مارسيال على رأس هجوم مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه ولفرهامبتون، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الشياطين الحمر المباراة على ملعب "أولد ترافورد"، في تمام الساعة الخامسة عصرا، واعتمد تين هاج على أنتوني مارسيال لقيادة هجوم الفريق ويعاونه من الخلف كل من أنتوني وبرونو فيرنانديز وجادون سانشو.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام ولفرهامبتون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - رافايل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن

خط الوسط المهاجم: أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز بالمباراة للحفاظ على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يملك 63 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الخامس، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.