أمينة خليل: سعيدة بتعاوني مع فريق عمل "وش في وش"

أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بالتعاون مع أكثر من 11 فنان في فيلمها الجديد “وش في وش”، و المقرر طرحة قريبا في دور العرض السينمائي، و قالت في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: بدأنا تصوير العمل قبل الموسم الرمضاني، ثم توقفنا لأنشغالنا بتصوير أعمال رمضان، لنعود مرة أخرى خلال الأيام الماضية لأستكمال الايام المتبقية.

وأضافت: الفيلم بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، يدور الفيلم داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتي الزوج والزوجة مختلفي الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وإخراج وليد الحلفاوي.