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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضيفه نوتنجهام فورست، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف تشيلسي المباراة على ملعب "ستامفورد بريدج"، في تمام الساعة الخامسة عصرا، واختار لامبارد الثلاثي المكون من رحيم سترلينج ومادويكي وجواو فيليكس لقيادة هجوم الفريق.

ويبدأ تشيلسي المباراة أمام نوتنجهام فورست بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - تياجو سيلفا - بينوا بادياشيلي - لويس هول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إنزو فرنانديز - كونور كالاجر

خط الهجوم: نوني مادويكي - جواو فيليكس - رحيم سترلينج

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

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