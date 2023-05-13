التضخم فى الأرجنتين يصل إلى 108% الشهر الماضي ليسجل أعلى المعدلات بالعالم

وصل معدل التضخم فى الأرجنتين 108.8% على أساس سنوى فى الشهر الماضى، وهو أعلى مستوى له خلال ما يزيد عن 3 عقود، بحسب ما أعلنه معهد الإحصاء الوطنى (أنديك)، وعلى أساس شهرى، بلغ التضخم فى أبريل 8.4 بالمئة فى ثالث أكبر اقتصاد فى أميركا اللاتينية، لتسجل الأرجنتين واحدا من أعلى معدلات التضخم فى العالم.

ففى العام الماضي، وصل التضخم إلى 94.8 %، وهو أعلى رقم سنوى فى الأرجنتين منذ عام 1991 عندما تجاوز 171 بالمئة.

وحددت الحكومة هدفا للتضخم لعام 2023 عند 60 %، لكن تقريرا حديثا للبنك المركزى توقع أن يصل 126.4 بالمئة، وبالإضافة إلي معركتها مع التضخم، تتعامل الأرجنتين أيضا مع انخفاض قوى فى قيمة عملتها قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن تسجل الأرجنتين نموا بنسبة 0.2 بالمئة فى العام الحالي.