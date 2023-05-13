مدير المنتخب الوطني: فيتوريا مستاء من "كاف" بسبب موعد مباراة غينيا بالمغرب

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ، أن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار العام المقبل.

وقال غرابة: "أرسلنا خطابات للاتحاد الإفريقي لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ولم نلق أي ردود من كاف، وهناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا في المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا في موقف صعب بالنسبة للتحضير".

وأضاف: "تونس والمغرب وجنوب إفريقيا أطراف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، منتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟ ولأن ممثل مصر النادي الأهلي في حال التواجد في المباراة النهائية، سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام".

وتابع مدير منتخب الوطني: "لا بد من تكافؤ الفرص، ونرغب في أن نلعب يوم 20 يونيو، وذلك ثالث خطاب لكاف ولم نلق أى رد، وروي فيتوريا مستاء من ذلك الأمر، والمباراة ستقام في المغرب".