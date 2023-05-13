الدوري الإنجليزي.. هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام أستون فيلا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة مضيفه أستون فيلا، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يستضيف أستون فيلا المباراة على ملعب "فيلا بارك"، في تمام الساعة الخامسة عصرا، ويقود هاري كين الهجوم إلى جانب هيونج مين سون وريتشارلسون.

ويبدأ توتنهام المباراة أمام أستون فيلا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فراسر فورستر

خط الدفاع: إيميرسون - كريستيان روميرو - لينجليت

خط الوسط: بيدرو بورو - أوليفر سكيب - بيير اميل هوبيرج - بن دافيز

خط الهجوم: هيونج مين سون - ريتشارليسون - هاري كين

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.