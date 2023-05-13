مسئول أوروبي: يجب على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة

قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" اليوم السبت إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة لأن قواتها في حاجة إلى ألف قذيفة مدفعية في منطقة باخموت وحدها.

وأضاف بوريل - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في العاصمة السويدية (استوكهولم) بأن كييف في حاجة إلى المزيد من الدعم من أجل الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وأشار بوريل إلى أن الدول الأعضاء في حاجة إلى تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة والتغلب على التحديات اللوجستية من أجل تسريع الإمداد.