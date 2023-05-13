18 مايو.. "المتاحف والتراث الثقافي الأفريقي" ندوة بمتحف محمد ناجي

يعقد متحف محمد ناجي، ندوة بعنوان "المتاحف والتراث الثقافي الإفريقي"، وذلك في الرابعة عصر الخميس المقبل، الموافق 18 مايو الجاري.

وتأتي الندوة في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الموافق 18 مايو من كل عام.

يتحدث في الندوة كل من: الدكتور محمد أمين عبدالصمد، مشرف إدارة التراث بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والباحث محمد عز الدين حسن، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والإستراتيجية، والباحثة نجلاء رجب محمد، رئيس ملتقى الصداقة بين الشعوب، وتدير الندوة أماني فاروق الحناوي، مدير متحف محمد ناجي.

ويصاحب الندوة احتفالية لعرض مجموعة متنوعة من المعروضات والمشغولات اليدوية، ولوحات للفن التشكيلي من دول، السودان، والصومال، واريتريا، والنوبة.

يُقام اليوم العالمي للمتاحف سنويا في 18 مايو، وذلك بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط هذا الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي.