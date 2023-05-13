أسوة بجمارك الذهب.. تحرك برلماني لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا، وإلغاء رسوم الإغراق أسوة بإلغاء الرسوم الجمركية للذهب.



وأوضح "السادات" فى المذكرة الإيضاحية للطلب المقدم منه، “ أن أهم اسباب الإرتفاع الجنوني فى أسعار مواد البناء يرجع لعدم وجود منافسة في السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد وعدم السماح باستيراد البليت، بالإضافة إلي غياب الرقابة والدولة عن الأسواق مما تسبب فى حالة فوضى في سوق الحديد”.

وتساءل عضو مجلس النواب: “ما هي خطة الحكومة لحماية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن، خاصة وأن هناك شركات تبيع طن الحديد بسعر 32 ألف جنيه ومصانع أخرى أقل جودة تبيعه بسعر 39 ألف جنيه ومصانع أخرى تبيعه بـ43 ألف جنيه من يحمي المواطن؟”.

وطالب السادات بتشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا "المتابعة الجيدة من الأجهزة المعنية هي السبيل لمواجهة جشع التجار والشركات والقضاء على فوضى التسعير، بالإضافة إلي إلغاء رسوم الإغراق لأنها سبب أساسي أيضا فى أزمة أسعار مواد البناء المستوردة لذلك لابد بالتعامل معها كما حدث مع الذهب واعفائه من الجمارك".