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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الحكم على أمريكيين بالسجن بسبب مسابقة صيد أسماك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في واقعة غريبة تم الحكم على أمريكيين اثنين بالسجن عشرة أيام بسبب الغش في مسابقة محلية لصيد الأسماك، وصودرت سفينتهما المقدرة قيمتها بـ130 ألف دولار.

قال مايكل أومالي، المدعي العام الذي حاكمهما في ولاية أوهايو، شمال الولايات المتحدة: "أنا مقتنع بأن هذين المحتالين قد قاما بالغش في مسابقات متعددة في السنوات الأخيرة، للأسف، لا يمكن تحميلهما المسؤولية إلا عما فعلاه في 30 سبتمبر 2022".

شارك في ذلك اليوم، جيكوب رونيان وتشيس كومينسكي في مسابقة لصيد سمك الجاحظ لنوع يعيش في المياه العذبة شبيه بسمك قشر البياض"، أقيمت على بحيرة إري، إحدى البحيرات الخمس الكبرى في أمريكا الشمالية.
وكانت الجائزة الكبرى في المسابقة، البالغة قيمتها 28 ألفاً و760 دولارا، للفريق الذي ينجح في اصطياد خمس من أكبر أسماك الجاحظ في البحيرة.
 وعند رصد وزن الأسماك التي اصطادها الثنائي رونيان وكومينسكي، ساورت مدير المسابقة شكوك بعدما لاحظ أن حجم الأسماك المصطادة لا يتطابق مع الوزن المعروض على الميزان، فشق الأسماك واكتشف عددا من الأوزان في أحشائها، بجانب شرائح سمك مضافة إليها لزيادة الوزن.

واستبعد المتنافسان على الفور وفتحت الشرطة تحقيقاً.
وإضافة إلى السجن ومصادرة سفينتهما، حكم على رونيان وكومينسكي بدفع غرامة قدرها 2500 دولار، وبسحب رخصة الصيد الخاصة بهما لثلاث سنوات، وهي المدة القصوى المنصوص عليها في القوانين المحلية.

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