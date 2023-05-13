مصرع مهندس و3 عمال سقطوا داخل بيارة صرف صحي في الدقهلية أثناء العمل

لقي 4 أشخاص مهندس وثلاث عمال مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك بعدما سقطوا بداخلها فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وانتشالهم.



تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كرنس بسقوط مهندس و3 عمال تابعين لأحد الشركات الخاصة والتى تعمل فى إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية ديمشلت.



انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل وحاول المهندس وزملائه إنقاذه فسقط الثاني وحاول الثالث فسقط هو الآخر وحاول الرابع إنقاذهم فسقط هو الآخر .



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.