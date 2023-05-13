شبورة مائية وحار نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ودافئ علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 ، وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 19 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22 درجة.