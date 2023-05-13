الدوري الألماني.. مرموش بديلا مع فولفسبورج أمام هوفنهايم

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق فولفسبورج، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة هوفنهايم، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف فولفسبورج المباراة على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، واعتمد كوفاتش على الثنائي جوناس ويند وباتريك ويمر لقيادة هجوم الفريق، فيما أبقى المهاجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء.

ويبدأ فولفسبورج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: سيباستيان بورنوا - جوشا جويلافوجي - فان دي فين

خط الوسط: ساسا كيشاريفيتش - ريدل باكو - فيليكس نميشا - ماتياس سفانبيرج - جاكوب كامينسكي

خط الهجوم: جوناس ويند - باتريك ويمر

ويسعى فولفسبورج للفوز بالمباراة للاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية حيث يملك 46 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني فيما يخطط هوفنهايم لاقتناص الثلاث نقاط للابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يملك 32 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.