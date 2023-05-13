ضبط 113 منشأة تدار بدون تراخيص في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط ، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتور السيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.



وشنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على ١٩٩ منشأة منها ١١٣ منشأة تدار بدون ترخيص و٩ منشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير ٣٠٠ محضرًا وسحب ٤٤ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ١ طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط ٨٠٠ كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن أبيض منتهي الصلاحية .

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة موسعة استهدفت مركزى الزرقا وفارسكور،تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة المستمرة لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة.

وأسفرت عن تحرير ٤٩ محضر للمخالفين ، وذلك لرصد مخالفات للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وضرب وهم وتجميع بطاقات المواطنين وعدم الإنتاج الفعلى ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من محطات الوقود ومستودعات الغاز لعدم تشغيل وتعطيل جهاز القياس الآلى واخفاء حجم الأرصدة الفعلية من المنتجات البترولية المتواجده بها ، حيث تم التحفظ على ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨ فى عهدة باطنيه غير مرخصة.

وعلى جانب آخر، ، فقد تم التحفظ على ٢١٤ كجم من عبوات السكر بأحد فروع التعبئة وذلك لوجود بقص وزن يقدر ب٣٠جم فى المتوسط لكل كيلو ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.