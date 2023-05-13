مسؤول سابق بـ "تيك توك": الحزب الشيوعي الصيني لديه مكتب داخل الشركة

زعم رئيس تنفيذي كبير سابق في شركة "بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك" العملاق، أن الحزب الشيوعي الصيني يمتلك إمكانية الاطلاع على البيانات الخاصة بالشركة، بما في ذلك البيانات المخزنة في الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغوط على الشركة حول خصوصية بيانات مستخدميها.

وبحسب ماذكر موقع Axios الأمريكي فقد كشف المسؤول السابق الذي يحمل اسم ينتاو يوينتاو يو عن هذه المعلومات في دعوى قضائية رفعها أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو. يأتي هذا في الوقت الذي يقيم فيه المسؤولون الفيدراليون مصير شركة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وسط المخاوف المتنامية إزاء الأمن القومي وخصوصية البيانات.

ويزعم يوينتاو يو أن الحزب الشيوعي الصيني يمتلك "مكتبًا خاصًا" داخل الشركة، يؤدي دورًا مهمًا في توجيهها نحو عرض القيم الشيوعية الأساسية، ولديه إمكانية الاطلاع على بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة عبر "قناة خلفية". ومن جانبها، تعتزم "بايت دانس" اتخاذ إجراء قوي ضد هذه المزاعم والادعاءات التي لا أساس لها، وتنفي أن يوينتاو يو كان يعمل في الشركة بعد يوليو 2018.