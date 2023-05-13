بفارق 15 مليون يورو.. الزمالك يتفوق على الإسماعيلي في القيمة التسويقية

يتفوق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره الإسماعيلي، في القيمة التسويقية، قبل المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، على استاد الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، وفقًا لموع ترانسفير ماركت العالمي، بينما تساوى القيمة التسويقية للإسماعيلى 5.90 مليون يورو.

ويفتقد الإسماعيلي لجهود حسن صابر، أحمد محسن، حمدي النقاز، محمد صبحي، عمر الوحش، محمد عبد السميع، وصالح جمعة لأسباب فنية، بينما يغيب محمد حسن للإيقاف، وعبد الرحمن مجدى ومحمد كوكو للإصابة.

وخسر الزمالك نحو 10 من لاعبيه، بين الإيقاف والاستبعاد الفني والاستبعاد للإصابة، ويغيب ثلاثي الجهة اليسرى أحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبدالشافي للإصابة، فيما يغيب حمزة المثلوثي ونبيل دونجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



ويعاني الزمالك لفقدان جهود ناصر منسي للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، وعمرو السيسي لتميزت العضلة الضامة فيما استبعد أوسوريو محمد عواد ومحمد عبد الغني لأسباب فنية.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة عمر جابر: بسبب عدم الجاهزية.