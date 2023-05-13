سقوط قتلى جراء قصف للجيش السوداني في أم درمان

أعلنت قوات الدعم السريع ، اليوم السبت ، وقوع قتلى جراء قصف للجيش السوداني أم درمان ، واعلنت نقابة اطباء السودان ارتفاع اعداد القتلى بين المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، وفقا لما اوردته قناة العربية في نبأ عاجل.

واتهمت «قوات الدعم السريع» في السودان الجيش بمواصلة انتهاك الهدنة، ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمُّل مسؤولياته».



يذكر ان قوات الدعم السريع قد اعلنت في بيان نشرته على «تويتر»، إن قوات من الجيش هاجمت بالمدفعية والطيران مواقع تمركز «قوات الدعم السريع» بالقصر الجمهوري، وأرض المعسكرات، وسوبا، وغيرها من المواقع.

وأضافت: ندعو المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته تجاه هذه الخروقات المستمرة لشروط الهدنة».

كما استهدف الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي ، بطائراته مواقع لـ«قوات الدعم السريع» في ضواحي الخرطوم، فردّت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة، واستهدفت غارات جوية جديدة، مساءً ، مركبات لـ«قوات الدعم السريع» في شمال الخرطوم، وفق شهود آخرين.

وتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة دقلو الملقّب «حميدتي»، الاتهامات بخرق وقف النار